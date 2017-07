“Architettura e simbolismi” per Notturni d'Arte a Villa Giovanelli Colonna di Noventa

Ritorna anche quest'estate la rassegna "Notturni d’Arte", organizzata dall’Assessorato ai Beni storici ed Architettonici del comune di Noventa Padovana.

La quarta edizione, dal titolo "Architettura e simbolismi", sposta la riscoperta storica e culturale del territorio sulmettere in evidenza il legame forte tra l’architettura e i simbolismi che questa utilizzava e su come la politica utilizzasse l’architettura per celebrare sè stessa.

Il percorso si snoda attraverso tre serate, in programma tra fine agosto e i primi di settembre.

La serata conclusiva è prevista per giovedì 7 settembre nella cornice di Villa Giovanelli, con un'interessante presentazione della vicenda legata alla realizzazione della “scala davanti” che tanto pregio, magnificenza ed imponenza conferisce alla villa stessa.

Una vicenda che si chiuse in tribunale in un contenzioso tra la famiglia Giovanelli ed un architetto, il Torresini che, convinto di aver ricevuto l’incarico di progettare la scala, iniziò a fare progetti e acquistare materiale per la sua realizzazione.

Un appuntamento che potrà chiare altri dettagli riguardanti la principesca villa oltre che approfondire la grandiosità e potenza della famiglia Giovanelli.

Tutti gli appuntamenti iniziano alle ore 21, sono gratuiti e senza obbligo di prenotazione.

