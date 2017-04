Arezzo Wave Music School, le selezioni venete al Circolo Quadro di Cittadella

Il secondo appuntamento con le selezioni live del Veneto legate al concorso Arezzo Wave Music School 2017 è in programma domenica 23 aprile, dalle ore 18, al Circolo Quadro, in piazza Faustino Facchetti a Cittadella.

Il contest prevede due band in gara: Tommaso Dugato e La Libertà in Offerta.

Arezzo Wave Music School, organizzato dalla Fondazione Arezzo Wave Italia in collaborazione con Skuola.net, è un concorso dedicato a tutti i gruppi musicali emergenti con almeno un componente iscritto alle scuole secondarie di secondo grado.

Informazioni e dettagli su www.arezzowave.com

La scorsa settimana si sono concluse le selezioni regionali del concorso Arezzo Wave Love Festival 2017: su un totale di più di cento band iscritte, i vincitori sono risultati gli Hit-Kunle di Padova, che si aggiudicano il diritto di accedere alla finalissima nazionale in programma a Milano il 23 e 24 giugno.

INFORMAZIONI

Ingresso con tessera ARCI.

