Arma Agharta live electronics al Neo a Padova

Il 20 marzo

Fusion Art Center presenta:

8PM

Arma Agharta (Lituania)

performance e live show di improvvisazione elettronica

7PM

Open Stage

Tom de Testa (elettronica)

Emilio Bernè (batteria preparata)

Giulia Deval (voce/cassette tapes).

Quella di Arma Agharta (Kaunas, Lituania) è un'intensa performance "dada rituale" in cui compaiono voce, circuit bending, giocattoli, costumi, elettronica vintage, oggetti, sintetizzatori, movimenti. Con più di 400 prestazioni nel suo bagaglio, è uno dei più attivi performer europei. Nel 2018, in occasione dei 20 anni di impegno nel panorama musicale mondiale del DIY, partecipa a un grande tour mondiale, partendo dall'Europa e dirigendosi verso Nord e Sud America, Australia e Sud-Est asiatico.

In questo piccolo tour italiano è accompagnato da tre improvvisatori equivoci: Emilio Bernè, batterista e improvvisatore, Tom De Testa, live electronics e Giulia DeVal, voce e nastri.

----

Tom De Testa

Improvvisatore radicale che situa la sua ricerca nei territori della dissonanza, della modulazione dei segnali e dell’autocostruzione di strumenti elettronici ed elettroacustici; sospeso nell’improvvisazione, tra richiami di noise-rock, beat oriented music e musica concreta, porta in scena fragili strutture aleatorie concentrandosi sull’interazione tra timbri, ritmiche incoerenti e dinamiche corporee in continua evoluzione

Emilio Berne'

Emilio Bernè, batterista e improvvisatore. La sua batteria è un mix di freejazz, rumore ed elettronica.

La performance è creata da un sovrapporsi di elettronica simulata costruita con l'utilizzo di stringhe metalliche amplificate su piatti e rullante, in frammenti di battute che passano dal freejazz e noise al breakcore.

Ha collaborato con artisti di fama internazionale come Jean-Francois Laporte, Betrand Gauguet, Sabir Mateen e Gianni Gebbia.

https://www.youtube.com/watch?v=YLh4yQncQQ8&t=187s

Giulia Deval

Giulia DeVal è cantante, improvvisatrice vocale e artista multimediale che combina voce con cassette e oggetti trovati.

Il corpo e la voce sono al centro di una moltitudine di traiettorie sonore grazie a un abito/strumento originale che ha creato lei stessa. È stata resident artist per Half a House (Festival Fabbrica Europa / Firenze) parte di N.O.W. (Nuovo programma aperto per le arti dello spettacolo) creato dagli artisti Sonia Gómez (ES), Leonardo Delogu (IT), Brogan Davison (Regno Unito), Gosie Vervloessem (BE) e Pétur Ármannsson (IS).

https://vimeo.com/user52722493

______________

Info

Neo, via nazareth 17, Padova

Evento riservato ai soci Neo. E' possibile tesserarsi al costo di 10 euro. Contributo per gli spettacoli 10 euro e per i nuovi soci 8 euro.

fac@fusionartcenter.it

www.fusionartcenter.it

______________



Vuoi evitare la fila? Compila il form al seguente link per il pre - tesseramento: https://form.jotformeu.com/80672611610348