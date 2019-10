Armocromia: i consigli di Rossella Migliaccio al Caffè Pedrocchi.

Apputamento il 18 novembre alle ore 18.30.

Dettagli

Quante volte ci capita di sentirci spenti, incapaci di esprimere la luce che sentiamo brillare in noi? Diamo la colpa ad innumerevoli ma non siamo consapevoli che la ragione è un'altra: i colori. Ma come capire quali sono i colori giusti per noi? Il segreto c'è e ce ne parla Rossella Migliaccio al Caffè Pedrocchi a presentare il suo libro Armocromia (Vallardi). Conoscere il linguaggio segreto dei colori può cambiarci la vita, rendendoci più sicuri, più belli e, di conseguenza, più felici.