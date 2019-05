Armonie e sapori in Arena e concerto dei Summertime Choir a Montemerlo

Sabato 1 giugno con musica, cuore e degustazioni.

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

Dettagli

Sarà un sabato diverso quello del 1 giugno all’Arena di Montemerlo di Cervarese Santa Croce, con una nuova edizione di Armonie e sapori in Arena, per il quarto anno la musica si unirà ai prodotti locali e l’enogastronomia.

La Proloco Montemerlo ci mette qualcosa in più, il cuore, e dedica la serata a Renzo (presidente dell’associazione per tanti anni, mancato prematuramente), e raccoglierà offerte per Medici con l’Africa Cuamm.

Armonie e Sapori in Arena apre alle 18.30 con l’area gastronomica in piena attività, con degustazioni di prodotti tipici, pizza e gelati.

Alle 21 a scaldare il pubblico arriva il Summertime Choir guidato da Walter Ferrulli, pronto a regalare tante emozioni con le loro canzoni, si ritroveranno brani pop e gospel internazionali.

L’ingresso è gratuito!

Info web

https://www.facebook.com/SummertimeChoirOfficial/

https://www.facebook.com/events/2084746755152095/

Gallery