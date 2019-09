A Selvazzano Dentro un corso di "Aromaterapia spirituale"

Sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019 si terrà il "per-corso" attraverso i Chakra "Aromaterapia spirituale".

Un "per-corso" affascinante e coinvolgente alla scoperta dei nostri chakra e delle irresistibili fragranze che maggiormente ne favoriscono l’equilibrio.

Argomenti del corso

Cosa sono gli oli essenziali e come funzionano

Cos’è l’Aromaterapia Spirituale e che effetto ha nelle strutture energetiche della coscienza

Che gli oli parlano al cuore e tu puoi imparare ad ascoltare

Come integrare la pratica dello yoga e della meditazione con l’uso degli oli essenziali

Riceverai una dispensa e l’attestato di partecipazione. Conduce Sara Nardini, psicoterapeuta, ipnotista, fondatrice della Psicologia dell’Anima, insegnante di Raja Yoga e Meditazione, esperta in Terapie Egizio-Essene, Terapie energetiche e Aromaterapia, ricercatrice e studiosa di Forestoterapia.

Informazioni, contatti e prenotazioni

Orario del Corso: dalle 10 alle 18 (pausa pranzo dalle 13 alle 14).

Costi: 135 Euro per le due giornate, oppure corso in omaggio per chi effettua preventivamente iscrizione a "doTerra" e acquista almeno il Kit di 10 oli essenziali da 5 ml Family Essentials (costo 148 Euro).

Luogo del corso: Via Torino, 1 a Selvazzano Dentro (PD) zona Tencarola

Prenotazioni: tel. 347 5143519 – 342 8054223

Web: http://www.agendaolistica.it