“Arriva un gatto!”, accorgimenti e consigli per accogliere il nuovo arrivato a palazzo Moroni

Venerdì 20 dicembre, alle 17.30 nella Sala Paladin di Palazzo Moroni, torna il secondo incontro del ciclo “Appuntamenti per i proprietari di animali”. Questa volta con “Arriva un gatto!” i protagonisti saranno i nostri amici felini, al centro di approfondimenti sulla loro ottimale gestione. A fornire accorgimenti e consigli utili per la loro corretta presa in cura sarà lo staff del Centro di scienze comportamentali del cane - spin-off dell’Università di Padova - composto da ricercatori di fisiologia ed etologia, medici veterinari ed esperti di comportamento animale.

«È diventata abitudine sempre più diffusa - spiega l’assessora all’Ambiente Chiara Gallani presentando il progetto - regalare per Natale un animale da compagnia. È un gesto generoso, soprattutto se si tratta di animali salvati dalla strada e dalla solitudine, ma è anche una possibile occasione educativa per i più piccoli o uno stimolo per gli anziani. Il prossimo appuntamento del ciclo per i proprietari di animali è dedicato a chi sta pensando di accogliere o ha appena adottato un gatto. Verranno fornite tutte le indicazioni utili per integrarlo nella famiglia con soddisfazione per tutti».

Il ciclo di appuntamenti si concluderà poi giovedì 9 gennaio, stesso orario e luogo, affrontando il tema della gestione dell'incontro tra cani e delle loro reazioni. Verrà anche presentata la app Ukidog che consente di localizzare, tramite smartphone, la presenza di altri cani sul territorio e quindi di poter valutare, in tutta sicurezza, i percorsi più indicati per le passeggiate con i propri amici a quattro zampe. Per i padovani è a disposizione gratuitamente la versione più completa della app (tutte le info su www.ukidog.it).

Dove e quando