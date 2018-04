"Arrivano gli alieni", osservazione del cielo con i telescopi a Silvelle di Trebaseleghe

L’Associazione Astrofili Proxima Centauri metterà a disposizione diversi telescopi per permettere a tutti di osservare le meraviglie dell’universo, proponendo anche tante attività per genitori e bambini, tutto questo nell'ambito di "Arrivano gli alieni", la manifestazione in programma il 7 aprile dalle 17.45 a Silvelle di Trebaseleghe.

Il gruppo invita la cittadinanza al Bike Park Km 99 in via Caovilla per un pomeriggio da passare insieme alla ricerca degli alieni con i telescopi dell’associzione, attività ricreative per grandi e piccoli.

Seguirà l’intervento dell’associazione Aiutismo - La voce delle emozioni.

Programma

Accoglienza 17.45-18.15

Si accolgono le famiglie ed i bimbi con un gadget di benvenuto e palloncino per bambino.

Animazione per bambini

L’associazione Aiutismo sarà presente con uno stand con giochi per bambini.

Attività per genitori 18.15-19

Lo scrittore Ivo Beccegato espone le bellezze del territorio e presenta il suo libro: “Ostiglia e Dintorni”.

Polimedica espone le terapie ed i sistemi oggi presenti per aiutare i ragazzi a crescere con una buona postura! Associazione Astrofili Proxima Centauri svolgerà un’attività di osservazione del sole grazie ad un telescopio con filtro solare e piramide di Hossefeld messo a disposizione da www.teleskop-express.it.

Presentazione bicicletta speciale 19-19.15

Il Bike park presenta la nuova e speciale hug bike. Appositamente costruita per permettere di avere un ragazzo autistico avanti e l’accompagnatore dietro in piena sicurezza.

Intervento associazione Aiutismo 19.15-20

Paolo farà un intervento spiegando ai presenti che cosa è l’autismo ed informando i presenti delle principali caratteristiche di questa sindrome e di chi ne è affetto.

Ricerca degli alieni al telescopio 20-21

L’associazione astrofili metterà a disposizione diversi telescopi collegandone uno ad un monitor tramite camera ccd per permettere a tutti di osservare le meraviglie dell’universo con divulgazione scientifica la quale tramite puntatore laser spiegherà in modo semplice le varie costellazioni, stelle, pianeti ecc.

Informazioni

AAPC - Associazione astrofili Proxima Centauri

338.1507558