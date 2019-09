Arrosticini vs bombette festival #2 al Parco della musica

Dopo l'incredibile successo del primo appuntamento di maggio 2019, il weekend del 25/29 settembre torna a grande richiesta nel verde del Parco Della Musica - Padova una settimana di eventi imperdibili tra gusto e divertimento.

In scena la 15esima edizione di bombette vs arrosticini festival: lo spazio verde nel cuore del Parco Europa ospiterà 5 giorni con tanti tipi di carne - da accompagnare a Birre selezionate e da gustare nell’Area Relax con tavoli nel parco, nella piccola Area Coperta o a casa grazie al Servizio Asporto e Take Away, Musica dal vivo e DJset, Giochi per tutte le età e molto molto altro.

Su un ring molto speciale – 40 metri lineari di griglie - due sfidanti d’eccezione…

Da un lato una delle specialità da strada più amate d'Italia: le bombette pugliesi, involtini di vitello ripieni o in alcuni casi avvolti da capocollo, con un cuore saporito di caciocavallo o canestrato pugliese. Una volta farcita la fetta di carne, questa viene arrotolata assumendo il tipico aspetto di una “bombetta”. Le bombette sono tipiche delle macellerie e bracerie (dal tradizionale metodo di cottura) di Bari, Brindisi e Taranto, città nelle quali è facile poterle consumare appena arrostite, o acquistarle per poi cuocerle a casa.

Dall’altro, gli arrosticini: un secondo piatto tipico della regione Abruzzo, conosciuti anche nel resto d'Italia e apprezzati a livello internazionale. Localmente gli arrosticini vengono chiamati anche rustelle o arrustelle, poiché in dialetto il verbo "rustellare" sta per "cuocere alla brace". Vengono cotti alla brace sui tipici braceri chiamati fornacelle, furnacelle, rustillire o arrostellari, e serviti al naturale oppure aromatizzati con rosmarino o peperoncino. Nascono dalla tradizione pastorizia abruzzese, sono originari della zona pedemontana del Gran Sasso, in provincia di Pescara. In tutto l'Abruzzo, tuttavia, abbondano gli allevamenti di pecore e la carne ovina è uno degli alimenti regionali più diffusi.

Questo il fitto programma delle serate:

* Mercoledì: Sono Così Indie ▲ La Festa! // Parco della Musica ▲ Padova

* Giovedì: Rock In The Park w/ 23 Corporation

* Venerdì: #Discoteque90s

* Sabato: Silent Party

* Domenica: Parco della Musica #ClosingParty

Questi gli orari dell’evento:

* Mercoledì: dalle 18 alla 1.30 di notte (attivi solo a cena)

* Giovedì / Venerdì / Sabato / Domenica: dalle 11 alla 1.30 di notte (attivi a pranzo e cena)

Un evento di Italia on The Road - Cibo Da Strada, Food Partner: Cucina di Puglia & Bizzi L'arrosticino, powered by Via Audio.

