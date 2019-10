Art & Ciocc, il tour dei cioccolatieri a Padova

La grande festa del cioccolato artigianale torna anche quest'anno a Padova dal 20 al 24 novembre.

Saranno le vie del centro storico di Padova ad ospitare una nuova dolcissima edizione di ART & CIOCC ®, il tour dei più famosi maestri cioccolatieri che da oltre dieci anni portano golosissime prelibatezze di alta qualità artigianale nelle maggiori piazze e centri storici di tutta Italia...

Ingresso gratuito!

Dettagli

Orari evento: 20-24 novembre dalle 9 alle 23.

Vie interessate: Piazza Garibaldi, via Cavour, via VII Febbraio, via S. Lucia, via Risorgimento

Info

Segui tutti gli aggiornamenti e le nostre dolcissime foto:

Pagina Facebook https://www.facebook.com/arteciocc/

#arteciocc

Info web

https://www.facebook.com/events/374635746565390/