Art Factory Lab: laboratori artistico espressivi per bambini a Padova

Tornano anche quest'anno i laboratori artistico espressivi dedicati ai bambini dai 6 ai 10 anni. L'associazione culturale Fantalica e il comune di Padova propongono quattro laboratori presso la sede in via Gradenigo,10. Il progetto, vincitore del bando Funder 35 della Fondazione Cariplo, ha come obiettivo coinvolgere i bambini e creare una vera e propria casa delle arti all'interno della quale prenderanno vita uno spettacolo e una mostra finali.

La tematica scelta per l'anno 2019/2020 sarà: Fabbrichi-amo il mondo, un percorso pensato per riscoprire il valore delle antiche arti e dei vecchi mestieri per costruire il futuro. In un mondo dominato dal “virtuale”, tornare a dare valore al prodotto manuale, al fare, al fabbricare con le proprie mani, al creare qualcosa che è nostro. Un percorso che parte dai sogni per pensarne la progettazione fino alla realizzazione.

I corsi proposti sono Arte, Teatro, disegno e pittura e danza espressiva. Il 10 ottobre alle ore 16.30 presso la sede dell'associazione sarà possibile partecipare alla presentazione e alla lezione gratuita di tutti i corsi.

Informazioni e contatti

Si ricorda che per partecipare è necessario prenotarsi sul sito www.fantalica.com.

Evento Facebook