Art & Music Festival 2017 a Due Carrare

Tre giornate di musica dal vivo, birra e arte. Un importante appuntamento estivo nel comune di Due Carrare. Un evento dedicato ai giovani, alle vecchie e nuove compagnie, agli amanti della musica e della poesia.

Organizzato da El Bacaro e Carrare 2.0 con il patrocinio del comune di Due Carrare.

/// PROGRAMMA ///

<< VENERDI' 28 >>

ore 22 / Concerto

RELICS - Pink Floyd Tribute Show

<< SABATO 29 >>

ore 21 / Reading di poesia e musica con Nicola Lotto.

Letture e poesie musicate alternate a canzoni originali con qualche riconoscimento a gruppi o autori italiani.

ore 22 / Concerto

WILD CHILD - The DOORS Italian Tribute

<< DOMENICA 30 >>

ore 21 / Aperitivo poetico con Francesco Destro

Lettura di poesie tratte dal suo libro “Così dolce la sera” e non.

Una reinterpretazione dei temi universali in chiave individuale, un percorso che rappresenta una sorta di “bildungsroman” in versi, il passaggio dall’infanzia delle emozioni a uno stadio finale di “maturità provvisoria”, ancora aperta cioè a successive evoluzioni e trasformazioni. In cerca, sempre, della Verità.

(dalla prefazione di Alessandro Quasimodo)

ore 21.30 Incontro con Barbara Raymondi,

autrice padovana dei romanzi “C'è di peggio” e

“Le bugie dei bravi ragazzi”. Chi sono i bravi ragazzi?

Qual è il limite da non superare?

Presenta Laura Faggin (producer a Radio 24). Conduttrice del programma Audiogrammi, "il cinema alla radio", racconta le storie e le avventure dei personaggi di film italiani e stranieri, con un adattamento radiofonico che unisce voci narranti a dialoghi estratti dal film stesso. Un racconto nel racconto dove i suoni,le ambientazioni,le musiche e le voci prendono il posto delle immagini.

ore 22 / Concerto

SAYA - Jazz Italiano

/ Nei tre giorni del festival troveranno spazio installazioni artistiche, la mostra fotografica a cura di Gianluca Alfieri e piccole performances live. /

<< El Bacaro >>

Piazza Due Carrare, Via Roma, 62

Due Carrare - Padova