"L'Arte di Conservare", mercatino, laboratori, mostre e degustazioni a Noventa Padovana

La manifestazione "L'Arte di Conservare" si terrà al parco Fornace di Noventa Padovana sabato 23 e domenica 24 settembre.

È promossa dal comune di Noventa Padovana e organizzata da Veneto a Tavola, dalla Pro Loco e dal Gruppo Naturalistico-Micologico Brenta Venezia.

Nel corso del weekend, oltre al ricco mercatino, si susseguiranno incontri, laboratori e degustazioni per bambini e adulti.

Si potranno conoscere, attraverso una serie di pannelli descrittivi, i sistemi di conservazione dei cibi utilizzando gli elementi della natura: sole, sale, fuoco, vento.

Inoltre per appassionati e non, sarà allestita nel parco una mostra micologica, proposta dal Gruppo Naturalistico-Micologico Brenta Venezia, con esperti micologi che risponderanno alle vostre domande e curiosità riguardanti l’incredibile mondo dei funghi e la vegetazione a loro collegata.

Sono previsti momenti di degustazioni guidate proposte da produttori locali e curate da Veneto a Tavola, laboratori per bambini e altre attività che completeranno l’offerta per il visitatore.

Sarà attivo un servizio bar della Pro Loco di Noventa Padovana con ristorazione il sabato sera e la domenica a pranzo.

Il mercatino ospiterà una trentina di espositori con prodotti alimentari di alcune regioni italiane, prodotti erboristici, salutistici, e di artigianato.

INFORMAZIONI

Veneto a Tavola

info@venetoatavola.it - 335.6033639

www.venetoatavola.it

Comune di Noventa

www.comune.noventa.pd.it