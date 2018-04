Arte contemporanea a Ferrara, presentazione del libro agli Eremitani

Giovedì 10 maggio alle ore 17.30 presso la Sala del Romanino dei Musei Civici agli Eremitani di Padova sarà presentato il volume Arte contemporanea a Ferrara. Dalle neoavanguardie agli esiti del postmoderno a cura di Ada Patrizia Fiorillo, Mimesis Edizioni 2017.

Interverranno Guido Bartorelli e Giovanni Bianchi dell‟Università degli Studi di Padova.

Terzo della Collana UnifeSTUM, il volume oltre ai saggi della curatrice si avvale dei contributi di Andrea Baravelli, Omar Salani Favaro, Valeria Tassinari, Roberto Roda, Massimo Marchetti, Francesco Lavezzi, Marco Maria Gazzano, Emiliano Rinaldi, Susanna Arangio, Federica Zabarri, Giorgia Mazzotti, Caterina Pocaterra.

Nello spirito di una ricerca a più voci, il volume prende in esame le vicende storico-artistiche che hanno attraversato la città di Ferrara nell’arco di trent’anni, dai primi Sessanta alla fine del XX secolo. È una narrazione che ruota intorno alla “stagione d’oro” del Palazzo dei Diamanti, ma non solo. Per la curatrice ricostruire tale momento, ha significato restituire una visione organica dei decenni considerati, aprendo un cono d’attenzione sul progetto culturale della città. Nella vita dei centri minori in Italia, Ferrara ha rappresentato per certi versi un unicum che si è voluto rileggere incrociando le ragioni dell’arte al suo profilo storico, sociale, politico nonché di gusto, di costume, riconoscendo in essa alcuni nodi come il ruolo di fucina formativa svolto dall’Istituto d’Arte “Dosso Dossi” o di promozione culturale condotto dall’Istituto Diocesano Casa “Giorgio Cini”.

Sono pagine che seguono gli sviluppi temporali di situazioni e protagonisti: dalle tensioni figurali o neo-figurali che segnano il decennio Sessanta, alla rilettura del Gruppo Ricerche Inter/Media nei Settanta, alle proiezioni internazionali legate al Centro Video Arte di Palazzo dei Diamanti fino agli esiti della stagione postmoderna.

Informazioni

Musei Civici agli Eremitani - Sala del Romanino

ingresso libero

tel. 049 6204551