L'arte medica nell'antico Egitto, incontro a palazzo Zacco Armeni

Dott.a Elisabetta Garelli

Medico ospedaliero specialista in Cardiologia

Martedì 5 febbraio 2019 – ore 16.30

Circolo Unificato Esercito Prato della Valle 82 Padova

Elisabetta Garelli

Laurea in Medicina e Chirurgia Specialista in Cardiologia Medico Ospedaliero

Responsabile l’ambulatorio dello Scompenso Cardiaco ’Ospedale di Piove di Sacco

Presidente dell’Associazione “Amici del Cuore” di Piove di Sacco.

Consigliere regionale ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri)

L’interesse verso l’Antico Egitto ha sempre fatto parte della sua vita sin dalla più tenera infanzia. Lo studio e la conoscenza di questa straordinaria Civiltà l’ha portata a conoscere l’elevato livello di attenzione e competenza verso la scienza e l’arte medica.

Un piccolo viaggio nella storia per far conoscere questo ambito per cui l’ Antico Egitto è stato definito da Erodoto come il popolo dei “ sanissimi” ed Omero nell’Odissea definisce l’Egitto “la terra dove ogni persona è medico”