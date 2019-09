"L'arte come scienza", una mostra dedicata all’armonia e alla bellezza a Torreglia

L'Associazione Cuturale “Sei Altrove” è lieta di invitarvi alla seconda edizione de “L'Arte come Scienza”, rassegna di creazioni artistiche che si terrà a Torreglia (Pd) nei giorni 27, 28 e 29 Settembre 2019 presso l'Auditorium della Casa delle Associazioni, in via Vittorio Veneto, 7.

Nella manifestazione, patrocinata dal comune di Torreglia, saranno esposte opere di diversa natura accomunate dal proposito di esprimere una dimensione creativa ulteriore a quella proposta dall'estetica ordinaria. Lo spirito dell’iniziativa, mutuato dallo Scopo stesso del Centro di Pedagogia Evolutiva “Sei Altrove”, è fare dell’Arte un incisivo strumento esplorativo della Realtà quotidiana, che vada oltre i canoni abituali e commerciali, e che esalti l'Armonia e la Bellezza come concrete modalità d'Essere non limitandosi al solo campo artistico, ma trasponendole nella sublime “arte” del fruire stesso della Vita.

Alla mostra interverranno gli artisti: Eva Mazzon, Laura Lazzaro, Anja Zablocki, Giovanni Tonioni (in arte Aghni), Matteo Schiavo, Massimo Fenzi, Patrizia Micheletto, Paola Bruno, Elena Rampin. Saranno anche esposte le creazioni in materiali vari dell'Associazione “Sei Altrove” e la linea di minerali rari e sculture in pietra de “I Tesori della Terra” di Montegrotto Terme.

Orari di apertura

Venerdì 27 Settembre dalle 17.30 alle 19.30; Sabato 28 e Domenica 29 orario continuato dalle 10 alle 19.30. L’ingresso è libero e gratuito.

In particolare segnaliamo: sabato 28 Settembre alle 17.30 la video proiezione che approfondisce in modo semplice cosa significhi “essere consapevoli” e a seguire la conferenza “Eudaimonìa: Esistere come Scelta - Dalla competizione all'Armonia-Bellezza come modalità d’Essere” (modalità operative per un nuovo modello esistenziale);

Domenica 29 Settembre, alle 17 “Armonie di Spazio-Tempo: commensura di Musica e Movimento”, il bellissimo trio di flauto, chitarra e corpo libero a cura dei giovani Enohel, Martina e Beby.

Informazioni e contatti

Il programma completo è consultabile all'indirizzo web https://www.seialtrove.it/arte-scienza/.

L'invito a partecipare è rivolto in particolare a tutti coloro che desiderano uscire dall'ordinarietà quotidiana, per ricevere suggerimenti utili per un rinnovato Modello esistenziale ed immergersi nella naturalezza dell'Armonia e della Bellezza.

Gallery