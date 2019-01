ArtEmusica 2019 “Michael Jackson – La storia e la musica del re del pop” al Pollini

La rassegna ArtEmusica ritorna in questo inverno con una serata speciale dedicata alla sotira e alla musica Michael Jackson.

Erika Iervolino, storica dell’arte e ideatrice del format, condurrà gli spettatori in un continuum di suggestioni, immagini, colori e musica alla scoperta della popstar e dell’uomo che più di ogni altro è divenuto l’icona di tutti i tempi. Prenderà spunto da alcune suggestioni avute dalla mostra On the Wall (oggi visitabile presso il Grand Palais di Parigi), e con la Young Solidarity Orchestra andranno alla scoperta di questo indimenticabile artista.

L’evento, che vedrà intrecciarsi storia dell’arte, immagini proiettate a video, musica e danza, regalerà un’esperienza coinvolgente e immersiva in cui i sensi dello spettatore verranno coinvolti a più livelli.

Parte del ricavato dell’evento sarà devoluto a Medici in Strada e parte alla Pediatria dell’Ospedale di Padova.

Racconti di Erika Iervolino

Musiche di Michael Jackson eseguite dalla Young Solidarity Orchestradiretta da Raimondo Capizzi

Informazioni

Ingresso libero con contributo responsabile fino ad esaurimento dei posti disponibili

Tel. 049 8750648

auditorium@conservatoriopollini.it

www.conservatoriopollini.it

Evento facebook https://www.facebook.com/events/356519974936397/