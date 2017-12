ArtEmusica 2017. Edizione speciale “Aspettando il festival pianistico 2018” al Pollini

La rassegna ArtEmusica vede come protagonista la Storia dell’Arte, raccontata con il suggestivo supporto di immagini e musica.

Nell'ultimo incontro del 2017, ArtEmusica incontra il Festival Pianistico Bartolomeo Cristofori e invita i cittadini ad una serata speciale.

Titolo della serata è Bartolomeo Cristofori, l'inventore padovano del pianoforte alla corte de' Medici e il programma prevede come di consueto i Racconti d'arte di Erika Iervolino, accompagnate per l'occasione da Musiche di W.A. Mozart eseguite dall'Ensemble Fortepiano.

Il filo conduttore degli incontri sarà la monografia d’artista narrata dalla storica dell’arte Erika Iervolino e legata in maniera indissolubile alla musica, eseguita da docenti, allievi ed ex allievi del Conservatorio “Cesare Pollini”.

Informazioni

Ingresso libero

Tel. 049 8750648

auditorium@conservatoriopollini.it

www.conservatoriopollini.it

Gallery