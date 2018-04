Rassegna “ArtEmusica”, concerto “Il mondo a pois di Yayoi Kusama” al Pollini

La rassegna ArtEmusica vede come protagonista la Storia dell’Arte,raccontata con il suggestivo supporto di immagini e musica; anche l’edizione 2018 si articolerà in tre appuntamenti, tutti il sabato pomeriggio.

Il filo conduttore degli incontri sarà la monografia d’artista narrata dalla storica dell’arte Erika Iervolino e legata in maniera indissolubile alla musica, eseguita da docenti, allievi ed ex allievi del Conservatorio “Cesare Pollini”.

Quest’anno il tema sotteso della presente edizione, Dalla figurazione all’astrazione, denota la volontà, o forse, meglio, l’esigenza, di porre le basi per una fruizione più ampia del fatto artistico: si è ritenuto necessario che il discorso si svincolasse dall’arte figurativa, apparentemente di più facile lettura, per andare ad indagare i motivi che hanno condotto alcuni alla semplificazione dell’arte astratta, molto spesso ingiustamente sottovalutata. Prendendo le mosse, dunque, da un pittore che per l’epoca in cui visse non avrebbe potuto esprimersi diversamente che con la figurazione, attraverso le vicende di un artista che, invece, dal proprio sostrato figurativo decise di staccarsi nettamente, i tre appuntamenti di ArtEmusica culmineranno, infine, con un’artista poliedrica che è pittrice, scultrice e performer, a riconferma che qualunque sia il mezzo espressivo, l’artista è colui che, dischiudendo la propria anima al pubblico, attraverso le proprie opere riesce a raccontare la sua storia più intima.

Programma

Inizio concerti: ore 18

Sabato 28 aprile

Il mondo a pois di Yayoi Kusama

Nel terzo e ultimo appuntamento si racconterà l’opera visionaria dell’artista contemporanea Yayoi Kusama con una cornice di suggestioni musicali giapponesi eseguite dall’Art Percussion Ensemble, diretta dal M° Massimo Pastore.

