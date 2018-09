Artfactorylab: esperienze artistiche per giovani creativi

L’associazione Culturale Fantalica di Padova, da anni impegnata a valorizzare nel territorio la libera espressione creativa tra i cittadini, presenta il progetto “Art Factory lab” nell'ambito del Bando Funder 35 indetto da Fondazione Cariplo.

ArtFactorylab è il progetto triennale realizzato dall’associazione Fantalica che intende far nascere veri e propri centri d'arte utilizzando spazi messi a disposizione da enti pubblici, in cui coinvolgere bambini e ragazzi della provincia di Padova dai 6 ai 14 anni in laboratori artistici e espressivi in orario extrascolastico per il periodo che va da ottobre a maggio. I laboratori saranno collegati tra loro da un tema comune che si concretizzerà nel raggiungimento di un obiettivo: la realizzazione di uno o più eventi nell’arco dell’anno. Questo elemento di connessione tra le attività si riflette anche sugli insegnanti i quali stimoleranno i giovani allievi al concetto di interdisciplinarità. Il tema scelto quest’anno è “Spazio alle emozioni” che si articolerà nei laboratori di Arte e riciclo creativo, Cre-Attività, Danza espressiva, Teatro.

Un percorso che, in un certo senso, diventa espressione del corpo e attraverso il corpo. Da un lato interesserà, la gestione dello spazio, la coordinazione, la conoscenza del proprio corpo e dall’altro l’applicazione di tecniche artistiche che lascino trasparire la fantasia e la creatività tanto del singolo quanto dell’intero gruppo. L’obiettivo, oltre la realizzazione di lavori e di un evento finale, è proprio far in modo che essi siano strettamente connessi. Nessun lavoro è da considerarsi una produzione a sé stante ma come processo di integrazione di competenze diverse con un’applicazione comune.

Si lavorerà sulla realizzazione di un progetto didattico complessivo caratterizzato da un programma con attività annuale articolato in dispense specifiche per ogni classe che contribuiranno alla realizzazione di un evento finale che possa racchiudere al meglio tutte le attività svolte. I lavori prettamente artistici completeranno il percorso di recitazione e danza. Come i punti di un cerchio, ogni attività trova posto in una realtà più ampia in grado di racchiuderle tutte.

L’idea del progetto è completamente incentrata sull’interconnessione tra tre diverse sedi (Padova, Selvazzano, Este), tra le attività, tra gli insegnanti, tra i gruppi di allievi. Un lavoro unico nel suo genere che mira non solo alla crescita personale dei singoli interessati ma contemporaneamente ad uno sviluppo territoriale in ambito culturale. Un unico spazio diventa protagonista di forme d’arte diverse tra loro ma connesse e portavoce di una nuova realtà culturale in via di sviluppo. ArtFactoryLab vuole essere un ambiente sinergico, aperto al nuovo e garante di interdisciplinarità. Un ambiente in cui interagiscono realtà diverse chiamate a vivere tutta l’arte come esperienza fisica, emotiva e comune. Per conoscere i corsi, gli insegnanti e gli orari le famiglie sono invitate a partecipare alla lezione di prova di giovedì 4 ottobre alle ore 16.30 presso la sede dell’associazione Culturale Fantalica.

