Omar Rashid, Pierfrancesco Pisanie ed Elio Germano in “Segnale d’allarme – La mia battaglia VR” all’Mpx

Arti Inferiori è la rassegna teatrale promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova in collaborazione con Arteven, e che giunge quest’anno alla diciasettesima edizione.

Anche questa edizione mantiene centrale il rapporto ormai consoloidato con il pubblico; un rapporto che quest’anno vedrà per la prima volta incontri con gli artisti e momenti di approfondimento, in rete con altre realtà cittadine, per comprendere più a fondo quel complesso e immaginifico linguaggio che è il teatro. Un progetto culturale che cresce, dunque, una programmazione che si preannuncia ancora una volta articolata e varia, sempre di grande interesse e che incontrerà certamente la consueta calorosa e folta partecipazione..

Evento speciale fuori abbonamento

Spettacolo in realtà virtuale

Omar Rashid | Pierfrancesco Pisani | Elio Germano

Segnale d’allarme – La mia battaglia VR

Lo spettacolo è la trasposizione in realtà virtuale de La mia Battaglia, un’opera portata in scena da Elio Germano stesso che parla alla e della nostra epoca. Lo spettatore sarà portato a piccoli passi a confondere immaginario e reale: in questa prospettiva la possibilità offerta dalla realtà virtuale di entrare nella narrazione sembra essere perfettamente calzante. Attraverso e grazie alla VR (virtual reality) sarete portati ad immergervi nell’opera teatrale diventandone parte. Vi troverete in sala, in prima fila, insieme agli altri spettatori. Sentirete l’energia della stanza intorno a voi. Cercherete lo sguardo di chi vi è seduto accanto, perfino i gesti. Assisterete ad un monologo che sarà un crescendo e allo stesso tempo una caduta verso il grottesco.

Informazioni

Abbonamenti

Intero euro 90 - ridotto studenti euro 72

In vendita presso l’MPX - Multisala Pio X, in Via Bomporti 22 secondo questi orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 18.45 alle ore 20.30, venerdì dalle 16.30 alle 19.30.

I nuovi abbonamenti saranno in vendita anche - con diritto di prevendita - on-line su www.arteven.it e vivaticket.it by Best Union e relativi punti vendita.

Biglietti

Per Segnale d’allarme con Elio Germano: biglietto unico euro 10 [ spettacolo fuori abbonamento, massimo 60 persone ad evento ]

Intero euro 15 - ridotto euro 13. Riduzioni valide per giovani fino ai 30 anni, studenti con tessere “Studiare a Padova Card”, abbonati Cineforum MPX e soci Coop. Alleanza 3.0.

Prevendita e vendita biglietti

Tutti i biglietti saranno in prevendita dal 9 dicembre, con diritto di prevendita, on-line su www.arteven.it, vivaticket.it by Best Union e relativi punti vendita.

Presso l’MPX Multisala Pio X prevendita biglietti il giorno precedente ogni spettacolo dalle ore 18.45 alle 20.30 e vendita il giorno dello spettacolo dalle ore 18.45 ad inizio spettacolo.

Info su: https://bit.ly/2L0LDtG

