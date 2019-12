“La signorina Julie” per la rassegna Arti Inferiori all’Mpx di Padova

Arti Inferiori è la rassegna teatrale promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova in collaborazione con Arteven, e che giunge quest’anno alla diciasettesima edizione.

Anche questa edizione mantiene centrale il rapporto ormai consoloidato con il pubblico; un rapporto che quest’anno vedrà per la prima volta incontri con gli artisti e momenti di approfondimento, in rete con altre realtà cittadine, per comprendere più a fondo quel complesso e immaginifico linguaggio che è il teatro. Un progetto culturale che cresce, dunque, una programmazione che si preannuncia ancora una volta articolata e varia, sempre di grande interesse e che incontrerà certamente la consueta calorosa e folta partecipazione..

Teatro Bresci

La Signorina Julie

di August Strindberg

Inizio spettacoli: ore 21

August Strindberg sottolineava, sul finire dell’Ottocento, la necessità di ricreare un realismo quasi fotografico nella messa in scena attraverso il trucco teatrale, i dettagli. Quello che ci interessa oggi, invece, è la profondità del dramma. La notte di mezz’estate di shakespeariana memoria conduce il pubblico in una gabbia mentale (e simbolica): un sogno, un incubo immerso nel buio dell’oblio e dell’inconscio. Dentro la testa dei personaggi, degli spettatori. Non c’è nulla di naturalistico nella scena dai colori grigi (con elementi che ricordano gli oggetti dilatati che si trovano in una gabbietta per uccelli), nell’uso del suono; solo gli attori e i loro corpi si assumono il dramma che si fa carne e libera tutta la sua potenza.

