Telegrafi, ponti e velocipedi: gli artigiani della scienza nella Padova dell'Ottocento

Numerosi strumenti ottocenteschi sono conservati non solo al Museo di Storia della Fisica e al Museo La Specola, il museo dell'INAF-Osservatorio Astronomico di Padova, ma anche presso vari dipartimenti dell’Università degli Studi di Padova. Spesso raffinatissimi, questi strumenti venivano utilizzati dai docenti per la ricerca e la didattica delle varie discipline: livelle, compassi, tavolette pretoriane e teodoliti provengono ad esempio dal Gabinetto di Topografia e Geodesia, creato nel 1837, e sono oggi conservati presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale; compassi e orologi solari sono conservati presso il Dipartimento di Matematica, mentre una ricca raccolta di strumenti elettrici e modelli è custodita presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale.

I reperti recano incisi i nomi dei più importanti costruttori di strumenti scientifici d’Europa, ma anche nomi meno noti quali Giovan Battista Rodella, Giuseppe Stefani, Paolo Rocchetti, Valentino Strapazzon, Sante Mioni: nomi che sarebbero caduti nell’oblio, se non fosse proprio per la pregiata strumentazione che hanno costruito. Un elaborato livello a cannocchiale venne ad esempio realizzato da tale Giuseppe Montan per il ben noto Giuseppe Jappelli. Ma chi erano questi “artigiani della scienza”? Per chi lavoravano e in quali condizioni? Fanny Marcon, esperta di strumentazione scientifica formatasi tra Padova, Oxford e Parigi, illustra in una conferenza live su Zoom le loro storie, svelando pagine inedite della Padova ottocentesca.

L'evento fa parte del ciclo wellCAM_live - i musei si raccontano online. Scopri il programma completo sul sito CAM.