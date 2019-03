“Artisti in Piazza (?)“, innovativa performance allo spazio Neo

ARTISTI IN PIAZZA (?)

Domenica 24 marzo ore 16

NEO, Via Nazareth 17, Padova

:: un progetto di Auló Teatro

e Silvia Petronici

Domenica alle ore 16 nello spazio NEO (Via Nazareth, 17 Padova) nove artisti proporranno una innovativa performance sul tema del Con-Dominio nell’evento intitolato “Artisti in Piazza (?)“, a cura di Aulò teatro e Silvia Petronici, con il patrocinio del Corso di Laurea in DAMS, Università degli studi di Padova.

Un percorso di spettacoli e installazioni, ad accesso libero e gratuito, frutto di un lavoro di ricerca sul tema del Condominio e della Convivenza in Via Nazareth. Opere che trattano del dono, dello scambio, della magia dei posti comuni, ma anche dei limiti, delle regole, della mancata comunicazione.

Artisti in Piazza (?) è parte di X.FORMA, un percorso destinato ad attori, performer, registi, curatori, che approfondiscono la propria professionalità e scoprono come creare un’opera unica ed irripetibile, che nasca dalle storie e dalle relazioni specifiche di un posto. Questo approccio è chiamato Site Specific e in otto giornate l’esperta curatrice Silvia Petronici ed il gruppo Auló teatro hanno dato un ampio approfondimento in un percorso formativo teorico—pratico che domenica 24 giunge all’ultima tappa.

X.FORMA mette insieme l’esperienza maturata da Auló Teatro nell’ambito di Teatro di Ricerca/Terzo Teatro con lo studio della pratica artistica site and audience specific nell’ambito dell’arte pubblica di Silvia Petronici.

Dove?

NEO – centro di ricerca, formazione, produzione artistica. Via Nazareth 17, Padova.

Web

https://auloteatro.it/xforma2019/

https://www.facebook.com/events/268159837383159/