Urti Urbane - "Emozioni d'Arte", performance di danza a Selvazzano con Fantalica

L'associazione culturale Fantalica - con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e la collaborazione del Comune - presenta "Emozioni d'Arte", sabato 28 ottobre alle ore 21 all'auditorium San Michele di Selvazzano Dentro, performance di danza a cura della scuola Passione Danza.

La serata prevede anche musica dal vivo a cura della Banda di Selvazzano: una collaborazione che dà vita alle emozioni che hanno originato le opere d’arte promosse dalla manifestazione Arti Urbane.



ARTI URBANE - ESPERIENZE ARTISTICHE PER LA CITTÀ

L’evento è realizzato all’interno del progetto "Arti Urbane - Esperienze Artistiche per la Città"



La nuova proposta artistica e culturale dell'associazione culturale Fantalica per la città di Selvazzano Dentro, nasce dalla volontà di valorizzare il senso di appartenenza e partecipazione dei cittadini alla vita culturale della propria città attraverso una serie di laboratori, eventi e spettacoli proposti per il 2017 con il Comune di Selvazzano Dentro e in collaborazione con le più importanti realtà associative e sociali del territorio.



L’obiettivo finale di tutte le attività sarà quello di realizzare con i cittadini tre opere d’arte che andranno a valorizzare tre sedi comunali, cuore della vita comunitaria: Il centro culturale Eugenio Maestri , il giardino di Villa Cesarotti, il Centro Presca.

Le opere, realizzate su progetto degli artisti Cristina Masiero, Nicoletta Lepore, Orlando Andrian e Alessandro Rinaldi, verranno create con la collaborazione dei cittadini e donate al Comune di Selvazzano Dentro.

Arti Urbane prevede per il periodo autunnale una serie di eventi da settembre a dicembre 2017 che vedranno protagonisti i cittadini di tutte le età, puntando sul coinvolgimento delle più importanti associazioni della città.

Con questa esperienza la città potrà cambiare volto grazie alla partecipazione attiva dei propri abitanti e attraverso i canali dell'arte e della cultura, motori fondamentali per favorire l'aggregazione e il senso di appartenenza.

Il progetto è vincitore del Bando Culturalmente 2016 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ed è Patrocinato dalla Provincia di Padova e dal Comune di Selvazzano Dentro.

INGRESSO

Ingresso su prenotazione

Quota di partecipazione 5 euro

INFORMAZIONI

Associazione Culturale Fantalica

via Giovanni Gradenigo, 10 - Padova

049.2104096 - 348.3502269

fantalica@fantalica.com - www.fantalica.it