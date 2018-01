Arturo Brachetti in "Solo" al Gran Teatro Geox

Sabato 10 marzo alle 21.15 al Gran Teatro Geox va in scena "Solo", il nuovo show di e con Arturo Brachetti.

Dopo il debutto internazionale a Parigi arriva in Italia il nuovo atteso one man show di Arturo Brachetti: "Solo - the Master of quick change". Un vero e proprio assolo del grande artista, che torna sui palcoscenici come unico protagonista dopo il trionfo dei suoi precedenti spettacolo "L’uomo dai mille voli" e "Ciak!", applauditi da due milioni di spettatori in tutto il mondo.

Un ritorno alle origini per Brachetti che, in questo spettacolo, aprirà le porte della sua casa, fatta di ricordi e di fantasie; una casa senza luogo e senza tempo, in cui il sopra diventa il sotto e le scale si scendono per salire.

Nel nuovo spettacolo protagonista è il trasformismo, l’arte che ha reso Brachetti celebre in tutto il mondo e che portera al Gran teatro Geox oltre sessanta nuovi personaggi. Ma in "Solo" Brachetti propone anche un viaggio nella propria storia artistica, attraverso le altre affascinanti discipline in cui eccelle: grandi classici come le ombre cinesi, il mimo e la chapeaugraphie, e sorprendenti novità come la poetica sand painting e il magnetico raggio laser. Il mix tra scenografia tradizionale e videomapping, permette di enfatizzare i particolari e coinvolgere gli spettatori nello show.

BIGLIETTI

Biglietti disponibili su http://biglietteria.zedlive.com/prenota-map.php?negozio_evento_id=3513​

Platea Numerata: 57,50 euro*

Poltrona 1° Livello: 46 euro*

Poltrona 2° Livello: 34,50 euro*

* ridotto ragazzi 7-10 anni: 23 euro

INFORMAZIONI

https://www.zedlive.com/evento/biglietti-arturo-brachetti-padova/​