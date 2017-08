"Aspettando i fuochi di Ferragosto", apertura straordinaria serale dell'Orto Botanico

La sera di martedì 15 agosto, in attesa del tradizionale appuntamento con i fuochi d'artificio in Prato della Valle, l'Orto Botanico dà appuntamento ai visitatori per un'apertura straordinaria serale delle sue serre.

DETTAGLI E COSTI

L'ingresso è da via Orto Botanico, 15. Si accede tramite la biglietteria, dalle ore 19.45 alle ore 22.45.

L'Orto chiuderà alle 23.15, per permettere ai visitatori di godere dello spettacolo pirotecnico in Prato della Valle alle 23.30.

Biglietto ridotto speciale eventi: 5 euro.

Restano valide le gratuità per i bambini fino a 5 anni di età e per gli abbonati.