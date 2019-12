Aspettando il Natale al mercato di Agna

Domenica 15 dicembre il mercato di Agna propone una giornata unica nel suo genere.

Viviamo l'atmosfera del Natale assieme.

Una giornata per grandi e piccoli dove troverete una sfilata di Babbi Natali in vespa o mezzi d'epoca, concerti live e animazioni con Anime in plexiglass e altri gruppi, pranzi tipici a partire da 13 euro, favole per i bambini con gli amici a 4 zampe, esibizioni di voci e cantori, illusionismo, spettacoli giochi di fuoco e luce.

Dettagli

Aspettando Natale in piazza

Domenica 15 dicembre

Al mercato

Ore 10 - sfilata babbi Natale a cura del VespaClub Rosolina

Ore 10.30 - Concerto live e animazione musicale

Pranzo con piatti tipici locali a 13 euro (bevande escluse)

Al Kruskà (Liviano 329 35 10 406) e al Bassanello (Oreste 339 32 81 115)

---

Sede protezione civile (di fronte municipio)

Ore 14.30 “Ascoltiamo una favola con un amico a 4 zampe”

Lettura animata a cura di Selena Ferraretto IAA Pet Terapy.

Iscrizioni al 346 24 50 887 - Max 10 bambini fra i 4 e 7 anni

Piazza Roma

Ora 15.30 - Esibizione cori “Animae Cantor e Junior Voices”

Ore 16.30 - Spettacolo di magia e illusionismo “Magicamente” Daniele Calliari

Ore 17.30 - Spettacolo giochi di fuoco e luci a cura di Compagnia Storica Athestina

La piazza sarà animata dalle associazioni del territorio, dai laboratori per bambini, dalla magica sfilata di babbo natali e gli elfi “The crew” che raccoglieranno le letterine dei bambini. La festa continuerà in serata a cura del Bar Camilla.

Info web

https://www.facebook.com/IL-Mercato-di-AGNA-849682771735939/