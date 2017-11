“Aspettando il Tiepolo”, concerto alla Basilica di Santa Maria delle Grazie di Este

Domenica 19 novembre l’Orchestra Giovani Musicisti Veneti diretta dal M° Francesco Pavan sarà in concerto presso la Basilica di S. Maria delle Grazie in Este. La performance sarà alle ore 16 con ingresso ad offerta libera sino ad esaurimento posti.

Le offerte saranno devolute alla raccolta fondi per contribuire al restauro della storica pala del Duomo abbaziale, dipinta dal celebre pittore Giambattista Tiepolo nel 1759, intitolata “Santa Tecla intercede per la liberazione di Este dalla peste”.

Il concerto ha per programma tre trascrizioni di altrettanti giovani compositori della classe del M° Riccardo Vaglini del Conservatorio di Venezia: G. Rossi, P. Notargiacomo, F. Bresolin, l’Overture e Alleuia dal Messiah di G.F. Handel, La cathédrale engloutie di C. Debussy, Ubi Caritas, Panis Angelicus di C. Franck, Ave Verum di E. Elgar e Agnus Dei di G. Bizet, questi ultimi vedranno protagonista il soprano Stefania Bellamio.

“Questa orchestra è formata da più di 90 giovani di età compresa fra i dieci e i vent’anni provenienti da tutto il Triveneto, Este compresa, naturalmente – sottolinea la direttrice artistica prof.ssa Maria Grazia Seren -. Domenica daremo la possibilità a ragazze e ragazzi di Este, indicativamente dai 6 ai 14 anni, di vivere il concerto dall’interno sedendo a fianco degli orchestrali. Un’esperienza unica che potranno vivere circa 20 ragazzi per ciascuna esecuzione”.

L’Orchestra dei “Giovani Musicisti Veneti” nasce in seno all’Associazione “Ecce Gratum” fondata da un gruppo di musicisti spinti dal desiderio di creare uno spazio dove i giovani musicisti possano vivere una forte esperienza formativa. Obiettivo dei docenti e dei soci fondatori è quello di realizzare progetti educativi in sinergia con le istituzioni culturali e formative del territorio.

La formazione ha al suo attivo più di cento concerti tenuti in Italia e all’estero, riscuotendo sempre entusiastici consenti di pubblico e critica. Il repertorio spazia dal barocco alla musica di oggi e nasce da una progettualità finalizzata alla maturazione musicale dei giovani musicisti.

Per info e audizioni www.eccegratum.it - tel. 347 6796636

