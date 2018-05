"Assaggi in quota", degustazione sui colli Euganei

Parte dalle Terme Euganee "Assaggi in quota", l'esperienza di degustazione nella Cantina Quota 101, nel cuore verde del Veneto.

I colli Euganei, per la loro origine vulcanica, hanno suoli ricchi di minerali che influenzano il carattere del vino. Il vignaiolo illustrerà la storia della sua azienda nella terrazza panoramica e vi accompagnerà per la visita della sua cantina.

Seguirà una degustazione di tre vini con uno spuntino a base di prodotti della tradizione veneta (salumi e formaggi) e l’assaggio dell’olio extravergine oliva di produzione locale.

Dettagli

Punto di ritrovo: IAT Ufficio di informazione turistica di Montegrotto Terme in viale della Stazione, raggiungibile anche in treno da Padova e Venezia senza cambi. Parcheggio gratuito in via Aureliana

Durata: 2 ore circa

Prezzo: 25 euro a persona, minimo 5 persone

Inclusi: transfer con minibus privato, degustazione in cantina, accompagnamento turistico

Lingue: italiano e inglese

Informazioni e prenotazioni

Viaggiare Curiosi

328.4089272

info@viaggiarecuriosi.com

Photo credits ©Cantina Quota 101