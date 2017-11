AssaporaVo' - I boschi a Natale a Vo'

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/741565289372578/

La Pro Loco di Vo' organizza "AssaporaVo' - I boschi a Natale", una manifestazione itinerante per assaporare i prodotti del bosco abbinati alla magia del Natale.

Il gruppo ha studiato un percorso che permetterà di scoprire alcune particolarità dei colli Euganei, per una giornata dedicata al territorio, al contatto con la natura e al gusto del cibo tipico locale.

L'evento è in programma sabato 9 dicembre dalle 9 alle 16, con partenza da piazza Liberazione.

PARTECIPAZIONE

La pre-iscrizione si effettua attraverso il modulo di preiscrizione che potete trovare QUI; il modulo va compilato e inviato tramite mail a info@prolocovo.com

Le pre-iscrizioni chiuderanno al raggiungimento di 150 iscritti.

A partire dal 20 novembre, a chi è entrato nella graduatoria, verranno comunicati i dati del conto corrente sul quale effettuare il bonifico di 20 euro a persona (quota ridotta a 10 euro per bambini di età compresa tra 4 e 14 anni).

Qualora il bonifico non venisse effettuato nei tempi, il posto verrà ceduto a coloro che sono in attesa.

INFORMAZIONI

http://www.prolocovo.com/it/eventi.html#iboschianatale2017​