Festa delle associazioni a Saonara

Torna l'annuale festa delle associazioni del territorio di Saonara, la vetrina per le associazioni che si presentano alla comunità, quest'anno in programma dal 14 al 16 settembre in piazza Aldo Moro a Villatora.

Annuale festa dedicata all'incontro tra le associazioni e la cittadinanza con teatro, scacchi, scherma, basket, taekwondo, volley, calcio, passeggiate a cavallo, e molto altro ancora. Dimostrazioni e gazebo saranno presenti tutto il giorno in piazza.