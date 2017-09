Festa delle associazioni a Saonara

Torna l'annuale festa delle associazioni del territorio di Saonara, la vetrina per le associazioni che si presentano alla comunità, quest'anno in programma dal 15 al 17 settembre in piazza Aldo Moro.

PROGRAMMA

venerdì 15 settembre

ore 20.45 - patronato di Villatora: dibattito sul tema "La violenza contro le donne", condotto dalla dott.ssa Milvia Boselli coordinatrice del comitato Se non ora quando

sabato 16 settembre

torneo di calcio e volley esibizione basket e la sera spettacolo con la scuola di danza Dance Sky Land

domenica 17 settembre

gazebo e stand delle associazioni con spettacoli ed esibizioni, camminata-corsa lungo l’anello ciclabile, Nutella party per tutti i bambini

INFORMAZIONI

http://www.prolocosaonara.it/15-16-17-settembre-festa-con-le-associazioni/​