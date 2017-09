Astro@Stat 2017, giornata di studio sui segnali dall'Universo profondo a Padova

L'Italia e la Cina insieme per captare e interpretare i segnali provenienti dall'Universo profondo.

Succede a Padova l'8 settembre: dalle ore 8.30 alle 18, al dipartimento di Scienze Statistiche, nel campus Santa Caterina in Via Cesare Battisti si terrà una giornata di studio rivolta agli studiosi, agli studenti (con partecipazione gratuita) ma anche ai tanti curiosi che vorranno avvicinarsi a tematiche quanto mai attuali, come i pianeti extra solari, la struttura ed evoluzione dell’Universo, i vari tipi di stelle e i fenomeni extra galattici ad alta energia.

Programma completo su astro2017.stat.unipd.it

L'iniziativa nasce dalle nuove e preziosissime informazioni che arrivano dalle più innovative strumentazioni presenti a bordo di missioni spaziali (Fermi, GAIA, Kepler) e terrestri, quali il radiotelescopio più grande al mondo - il FAST (Five-hundred- meter Aperture Spherical Telescope) che sorge in Cina, vicino alla città di Guangzhou (Canton nella dizione coloniale) e operativo dal 2016.

Uno degli organizzatori, il prof. Denis Bastieri, professore di Fisica all'Università di Padova, risulta tra i dieci scienziati più citati a livello mondiale nel suo settore disciplinare ed ha collaborato fin dall’inizio al progetto, specie per quanto riguarda lo studio di radiazioni gamma emesse dagli oggetti celesti.

A fare da ponte tra l’Università di Padova e l'Università di Guangzhou è da tempo l'Istituto Confucio diretto dal prof. Giorgio Picci, coorganizzatore dell'evento alla prof.ssa Alessandra Brazzale del dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Padova.

L'EVENTO

Lo scopo del convegno (che prevede anche una sessione aperta a studiosi junior) è quello di favorire l'interazione di idee tra i fisici e gli statistici che lavorano in questo settore.

Durante il convegno si tratteranno molti argomenti e si codificheranno i segnali elettromagnetici che arrivano dallo spazio profondo.

La giornata di studio prevede anche un intermezzo musicale.

PROTAGONISTI

Tra i relatori internazionali si segnalano, tra gli altri, J. Cisewski (Yale University), M. Süveges (Max-Planck Institute Heidelberg), D. Van Dyk (Imperial College London), E. Ciuffoli (Chinese Academy of Science) e J. Fan (Guangzhou University).

PARTECIPAZIONE

Dato il numero di posti contenuto, è preferibile effettuare la pre-iscrizione inviando una mail a astro2017@stat.unipd.it

Costo 25 euro; studenti free admission/entrata libera.

Il convegno è ospitato dal dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Padova ed è coorganizzato dal dipartimento di Fisica e Astronomia e dall'Istituto di Confucio, con il patrocinio dell’Università di Padova e dell'Università di

Guangzhou.

INFORMAZIONI

Istituto Confucio all’Università di Padova, via Venezia, 16 - Padova

049.8271286

istituto.confucio@unipd.it

