Dalla luna al settimo cielo: appuntamento con l'astronomo al castello del Catajo

Quando si avvicina il plenilunio, la Luna sembra voler prendere tutta la scena. È l'oggetto celeste a noi più vicino e lo prenderemo come punto di partenza per arrivare...al settimo cielo. Ma cosa significa? Cos'è e dove dobbiamo guardare? E cosa c'è ancora più in là? Quanto lontano possiamo arrivare con i soli nostri occhi? In compagnia di un’astronoma cercheremo di rispondere a tutte queste domande. Dalla Luna, passando per i pianeti, arriveremo alle stelle e oltre, orientandoci fra costellazioni, usando piccoli trucchi, ascoltando storie recenti o molto antiche, fra i giardini e il terrazzo del Castello del Catajo.

Al termine dell’attività sarà possibile visitare in sicurezza ed in autonomia i saloni affrescati del piano nobile con percorso audioguidato attraverso QRcode direttamente sul proprio smartphone.

Per evitare assembramenti sono previsti due turni, in partenza alle 21.15 ed alle ore 22.15.

Data la limitata disponibilità di posti, la partecipazione è solo su prenotazione, a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-appuntamento-con-lastronomo-dalla-luna-al-settimo-cielo-112075942160

Dettagli

Data: sabato 29 agosto

Ora: 21.15 – 23.45

Per informazioni e prenotazioni

Telefono: 349 9347190/049 9100411

Email: info@castellodelcatajo.it

Biglietti

Adulti 13 euro

Bambini fino a 12 anni 7 euro

Info web