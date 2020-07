Appuntamento con l'astronomo al Catajo: la luna, le stelle ed il cosmo al tempo degli Obizzi

Soffermarsi a guardare il cielo dal terrazzo di un grande castello durante una serata estiva evoca emozioni, suggestioni, fantasie. Viene voglia di tornare indietro nel tempo, di diventare marchesi e nobildonne e ammirare lo stesso cielo, dal medesimo terrazzo con i sentimenti e le conoscenze di un'epoca ormai lontana.

Di cosa è fatta la Luna? Cosa sono le stelle e quanto è grande l'universo? Esistono altri mondi? Come risponderebbero Pio Enea e sua moglie Lucrezia? Quanto era diverso il loro cielo da quello che osserviamo oggi, dagli stessi luoghi? Scopriremo assieme ad un astronomo il cielo estivo osservandolo direttamente e viaggiando con la fantasia in un'epoca in cui si cominciava davvero a scoprirlo.

Al termine dell’attività sarà possibile visitare in sicurezza ed in autonomia i saloni affrescati del piano nobile con percorso audioguidato attraverso QRcode direttamente sul proprio smartphone.

Per evitare assembramenti sono previsti due turni, in partenza alle 21.15 ed alle ore 22.15.

Data la limitata disponibilità di posti, la partecipazione è solo su prenotazione, effettuabile a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-appuntamento-con-lastronomo-le-stelle-ed-il-cosmo-al-tempo-degli-obizzi-111986187702

Data: venerdì 31 agosto

Ora: alle 21.15 ed alle ore 22.15

Telefono: 349 9347190/049 9100411

Email: info@castellodelcatajo.it

Biglietti

Adulti 13 euro

Bambini fino a 12 anni: 7 euro

Per qualsiasi ulteriore informazione: info@castellodelcatajo.it

