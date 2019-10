Atti Memoli Quartet live al Parco Buzzaccarini di Monselice

Il 7 dicembre 2019 al Parco Buzzaccarini di Monselice si terrà il concerto "Atti - Memoli Quartet plays: John Coltrane".

La band

Carlo Atti (sax)

Danilo Memoli (piano)

Marc Abrams (contrabbasso)

Enzo Carpentieri (batteria)

Il quartetto si muove in un’area stilistica profondamente ispirata agli anni ’50 – ’60, attingendo al repertorio dell’American Songbook e alle composizioni di jazzisti di importanza cruciale per l’evoluzione del linguaggio jazzistico, in particolare John Coltrane.

Negli anni ottanta, il sassofonista CARLO ATTI inizia le prime importanti collaborazioni. Incide nel’94 “Lucky Serenade” con Luciano Milanese,Andrea Pozza e Bob Braye, si esibisce nel ’95 al “Ronnie Scott’s” di Londra con Rossi, Pozza, Tavolazzi e Bandini, formazione tutta italiana. Suona con Bob Mover e incide nel ’97 “Sweet Beat” con la formazione composta da Steve Ellington, Jeff Johnson, Hal Galper. Alla fine degli anni novanta Carlo avverte la necessita’ di conoscere l’ambiente musicale d’oltreoceano ed ecco che inizia a trascorrere alcuni significativi periodi a NewYork. In Italia prosegue i suoi concerti, spesso in quartetto con Gianni Cazzola, Danilo Memoli, Luciano Milanese o con il trio di Riccardo Ruggeri, oltre che con musicisti dell’area romana. Negli anni 2000 quando non e’ a NYC, Carlo si esibisce spesso al “Gregory’s” di Roma, e a questo periodo risale “The best thing for you” registrato nel 2008 con il chitarrist potentino Emanuele Basentini. Un paio di anni dopo, affascinato dal suo stile e dal suo suono Frank Marocco lo contatta per incidere “Changes”.

Oltre a dirigere il proprio trio, il pianista DANILO MEMOLI suona dal '98 nel quartetto del sassofonista newyorkese Steve Grossman. Negli anni ha collaborato con continuità con Carlo Atti, Marco Tamburini, Robert Bonisolo, Pietro Tonolo, Fabrizio Bosso, Sandro Gibellini, Fabio Morgera... Dalla fine degli anni '90 inizia a pubblicare cd a suo nome (“JAZZ” e “FELIEC”) e come sideman. Compie numerosi tour con gli americani John Mosca, Dave Schnitter, Vincent Herring, Lew Tabackin, Jesse Davis, Tom Kirkpatrick, Bob Sands, Kurt Weiss, suonando in club, festival e rassegne in Italia, Francia, Spagna, Austria, Svizzera, Olanda, Grecia, Belgio, Rep. Ceca, Germania, Norvegia e a New York dove ha trascorso due periodi assieme a Carlo, nel ’97 e nel ‘98. Nel 2007 fonda il Newropean Quartet con il sassofonista tedesco Ralph Reichert, incidendo “AMAPOLA” (Birdland Records) e nel 2010 “TIME ON MY HANDS” con la partecipazione di Steve Grossman. Nella primavera 2011 registra “EARLY AUTUMN” con la cantante statunitense Ruth Young, partner del grande Chet Baker negli anni '70. Il più recente cd, “ALL MY TOMORROWS”, è in sestetto con Mosca e Weiss.

Informazioni e contatti

Inizio spettacolo ore 21.30

Ingresso: 10 euro

Possibilità di cenare presso la pizzeria del parco dalle ore 19.30

Prenotazione tavoli tel. 340 6629731

Info tel. 345 8779091

Mail: dmemoli@teletu.it - Web: https://www.facebook.com/attimemoli4