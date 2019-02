Audizione a Padova per ballerini/e, cantanti, performers, coreografi/e

Per inserimento e creazioni del nuovo cast artistico e di animazione, si ricercano ballerini/e, cantanti, performers, coreografi/e

Nuova data: Padova

Le audizioni si terranno il giorno

17 febbraio dalle ore 12

(registrazione e accettazione dalle ore 11.30)

presso la Dreaming Academy – Accademia di musical e spettacolo via Montà 75 - Padova

12 – 12.30 Prima prova danza: Verrà insegnata una coreografia in sede di audizione.

Dalle 12.30 call back individuali: a seconda del ruolo per cui il candidato decide di presentarsi, viene richiesto di preparare prove diverse.

Cantanti: due brani di massimo 2 minuti (uno in italiano e uno in inglese) con basi MP3 su chiavetta USB.

Performer: due brani di massimo 2 minuti (uno in italiano e uno in inglese) con basi MP3 su chiavetta USB e un breve monologo brillante.

Ballerini/Coreografi: una coreografia che li rappresenti.

Per la partecipazione è richiesta la maggiore età.

Prenotazione obbligatoria.

Scadenza bando il 15 febbraio 2019.

Per info e prenotazioni inviare curriculum e due foto (primo piano e figura intera) a:

info@dreamingacademy.it – 049 2021937

Evento facebook https://www.facebook.com/events/611548589289565/