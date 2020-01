Aula studio al CUS Padova negli impianti di via Corrado: orari di apertura e info utili

Tutto è pronto per l’inaugurazione della nuova aula studio universitaria negli impianti “Luciano Merigliano” del Cus Padova, in via Jacopo Corrado, 4.

L’aula studio, dotata di aria condizionata e servizio wi-fi, offre 30 posti e resterà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 22.30. Nelle pause studio, sarà possibile servirsi della Club House per pasti veloci e bevande.

La partecipazione all’inaugurazione, in programma lunedì 13 gennaio alle ore 17.30, è libera.

All’incontro, a cui i colleghi dei mezzi di informazione sono gentilmente invitati, parteciperanno:

il Magnifico Rettore UNIPD, Prof. Rosario Rizzuto

il Presidente del CUS Padova, Prof. Francesco Uguagliati

il Delegato per sport e benessere UNIPD, Prof. Antonio Paoli

Dettagli dall'evento facebook

https://www.facebook.com/events/480935372617108/

