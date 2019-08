Aum meditation e festa in spiaggia con dj Parsiphal

Festa di fine estate. Aum, festa in spiaggia con dj Parsiphal, bagno di mezzanotte, possibilità di dormire con 7 euro nel campeggio e il giorno dopo tutti al mare! Per dormire in tenda è necessario prenotare entro martedì 27 agosto, chiama il 3461846127.

L’ Aum meditation (Awareness, Understanding Meditation ) è una meditazione sociale ‘’attiva’’ che aiuta a scaricare le emozioni represse per arrivare ad uno stato di vitalità e pace. Si basa sulla consapevolezza che l’uomo occidentale, per trovare il silenzio, ha bisogno prima di scaricare tutte le tensioni e lo stress accumulati. È costituita da 14 fasi sequenziali, in ognuna delle quali si sperimentano i diversi aspetti dell’esperienza umana: odio, perdono, amore, resistenza, energia vitale, caos, danza, tristezza, risate, sensualità, canto, silenzio, rispetto e condivisione.

Questo processo, aiuta in ogni fase a ritornare al nostro centro neutro, per poi scegliere volontariamente di passare da un’emozione ad un’altra opposta. Gradualmente si impara ad avere padronanza sulle proprie emozioni e a non esserne più dominati. Questa meditazione è divertente, favorisce l’amicizia, aiuta ad esprimere e a ricevere amore. Generalmente tengo un' AUM al mese. È possibile partecipare anche ai singoli incontri.

La prossima meditazione è sabato 31 agosto dalle 20 alle 23.30 a Isola Verde in spiaggia presso Bagni Smeraldo.Ritrovo presso associazione Lambarene ad Albignasego via L.da Zara 42 ore 18.30. In caso di brutto tempo si fa lo stesso nella stessa location in spiaggia ma al coperto. Dopo se ti fa piacere ci fermiamo a mangiare tutti insieme, di solito ognuno porta qualcosa da condividere con il gruppo.

Conduttore: Elisa Campagnaro

Naturopata, operatrice in tecniche di rilascio emozionale

AUM Meditation Leader

