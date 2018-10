Aum Meditation: incontro di meditazione attiva, emozioni e amicizia a Vigodarzere

L’ Aum meditation ( Awareness, Understanding Meditation ) è una meditazione sociale ‘’attiva’’ che aiuta a scaricare le emozioni represse per arrivare ad uno stato di vitalità e pace. Si basa sulla consapevolezza che l’uomo occidentale, per trovare il silenzio, ha bisogno prima di scaricare tutte le tensioni e lo stress accumulati.

E’ costituita da 14 fasi sequenziali, in ognuna delle quali si sperimentano i diversi aspetti dell’esperienza umana: odio, perdono, amore, resistenza, energia vitale, caos, danza, tristezza, risate, sensualità, canto, silenzio, rispetto e condivisione.

Questo processo, aiuta in ogni fase a ritornare al nostro centro neutro, per poi scegliere volontariamente di passare da un’emozione ad un’altra opposta. Gradualmente si impara ad avere padronanza sulle proprie emozioni e a non esserne più dominati. Questa meditazione è divertente, favorisce l’amicizia, aiuta ad esprimere e a ricevere amore.

Generalmente tengo un' AUM al mese. E' possibile partecipare anche ai singoli incontri.

La prossima meditazione è sabato 13 ottobre dalle 20 alle 23

Presso la polisportiva Vigodarzere di via Roma 224

Conduttore: Elisa Campagnaro

Naturopata, operatrice in tecniche di rilascio emozionale

AUM Meditation Leader

Informazioni e iscrizioni

346.1846127

info@semplicementessere.net

www.semplicementessere.net