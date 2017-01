Seminario "Come aumentare la visibilità dei siti internet con il blog" a Padova

Prima Posizione presenta un seminario gratuito per imprenditori e responsabili marketing dal titolo "Come aumentare velocemente la visibilità del tuo sito per attirare nuovi clienti in Italia e all'estero con il blog".

Il seminario è in programma mercoledì 25 gennaio alle ore 9.30 a palazzo Giovanni - scala B -, in viale dell'Industria a Padova.

Strategie vincenti, spunti pratici ed esempi concreti per migliorare velocemente la visibilità di un sito aziendale, trovare nuovi mercati, attirare più clienti e vendere di più grazie al blog.

In questo nuovo seminario, il dott. Giuliano De Danieli, fondatore di Prima Posizione Srl, agenzia di web marketing di Padova specializzata nel posizionamento sui motori di ricerca, dimostrerà agli imprenditori e top manager presenti come creare e far gestire un blog aziendale in modo da ottenere risultati misurabili e concreti per la propria attività.

I partecipanti al seminario gratuito potranno in poche ore acquisire i parametri essenziali per valutare l'attuale strategia di promozione online della propria azienda e capire le fasi essenziali per creare e gestire un blog aziendale di successo, che possa quindi produrre maggiore visibilità per il sito aziendale e aumentare i tassi di conversione.

INFORMAZIONI

Per iscrizioni: 049.7380052 - corsi@prima-posizione.it - http://corsi.prima-posizione.it/pp/seminario-padova-blog-pr/