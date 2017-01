“Auschwitz – La verità rende liberi” esposizione fotografica a palazzo “Eugenio Maestri”

Sono passati molto decenni dalla fine della seconda guerra mondiale ma uno degli episodi di inaudita e disumana violenza è ancora nelle menti e nei cuori di tutti noi. Per non dimenticare e perché “La verità rende liberi”, come Amministrazione Comunale abbiamo deciso di organizzare a Palazzo Eugenio Maestri una importantissima mostra fotografica in collaborazione con Elisa Mortin e Giancarlo Soncin, fotografi professionisti che hanno lavorato su questa progettualità per anni.

“Questa brutta pagina della nostra storia non va mai dimenticata - dichiara il Sindaco Enoch Soranzo - ed il 27 di gennaio (Giornata internazionale della Memoria) ci dà l’opportunità di organizzare eventi e manifestazioni per sensibilizzare tutta la comunità, affinché certi abomini non vengano mai più commessi. In particolare vorremmo che il messaggio arrivasse con molta forza ai nostri ragazzi, grazie anche al coinvolgimento delle nostre scuole dove dirigenti e insegnati hanno sempre dimostratolo grande disponibilità e sensibilità “.

“Ogni anno – interviene l’Assessore alla Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona Giovanna Rossi – offriamo ai nostri Concittadini, grandi e piccoli, un momento di riflessione e approfondimento sul tema; per il 2017 gli autori di questa interessantissima mostra fotografica incontreranno gli alunni di terza media delle scuole del nostro territorio per trasmettere quanto hanno interiorizzato nei 4 anni di studi, viaggi e soggiorni ad Auschwitz. Ci auguriamo che all’inaugurazione di SABATO 28 gennaio alle ore 10.45 ci siano tante persone che potranno conoscere i due autori che presenteranno l’esposizione partendo da un filmato emozionale di alta qualità e dai profondi contenuti”.

“Il progetto fotografico sul campo di concentramento di Auschwitz, nasce nel 2012 dall’esigenza di raccontare un capitolo buio della nostra storia. Le foto presentate all’interno della Sala “De Zanche” di Palazzo Eugenio Maestri sono state realizzate tra il 2012 e 2013 e sono un estratto delle 109 foto presenti in un nostro libro” concludono i due fotoreporter.

La mostra sarà visitabile (l’ingresso è gratuito) negli orari di apertura della biblioteca Cesarotti all’interno del Palazzo Eugenio Maestri da sabato 28 gennaio a sabato 25 febbraio 2017. All’interno della sala “De Zanche” è stata predisposta anche una ampia selezione di libri e DVD a tema, consultabili in sede o disponibili tramite prestito librario.