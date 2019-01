Australia day 2019, il programma della giornata a Villa Italia

Anche quest’anno siamo pronti a festeggiare insieme a voi l’Australia Day che si terrà il prossimo 26 gennaio a Padova, sarà per noi la 13esima edizione. Quest’anno siamo particolarmente orgogliosi di avere oltre al Patrocinio anche la collaborazione dell’Ambasciata d’Australia di Roma.

Il titolo dell’evento è: “Spirit of Australia”, cercheremo di cogliere il suo significato con video, suoni, colori e persone che arriveranno direttamente dall’Australia condividendo la loro esperienza diretta. La Grande Novità di quest’anno sarà la prima edizione del premio dedicato all’ “Italo-Australiano dell’anno” che per il 2019 sarà assegnato a D.R., quindi aspettatevi ospiti “speciali”, grande emozione e coinvolgimento.

Ci incontreremo a Villa Italia - via Fraccalanza 3 Padova www.villaitaliapadova.it

La quota di partecipazione è di euro 55 a persona e accettiamo prenotazioni fino al 24 gennaio compreso.

Il ristorante è in grado di gestire altre tipologie di menù: vegetariano, vegano, o menù speciali per intolleranze e per bambini, avvisando in anticipo.

Per chi volesse fermarsi per la notte abbiamo una convenzione con il Sheraton Hotel Padova tel. 049 7808230.

Vi aspettiamo numerosi per condividere la passione per l’Australia, per conoscere persone speciali e anche solo per ritrovarci.

Per informazioni e prenotazioni

Valentina Poles tel.: 3492178303 e-mail: valentina.poles@australiaitalia.it

Fulvio Brunetta tel.:3356579800 e-mail: fulviobrunetta@gmail.com

Info web

http://www.australiaitalia.it/

Programma della giornata

Ore 18 - Presso Villa Italia Via Fraccalazza 3 (ingresso libero)

Saluti di benvenuto dell’Associazione Italia-Australia sez. Nord Est;

Saluti di benvenuto dell’Ambasciatore On. Greg French;

Saluti di benvenuto del Consolato di Milano e degli Ospiti d’Onore;

Benvenuto e saluti delle autorità;

Omaggio a Florio Pozza

Riconoscimento dell’Associazione all’italo-australiano dell’anno D.R.;

Proposte ed interventi degli amici australiani per chi vuole viaggiare in modo diverso in australia;

Incontri tra amici all’insegna dello spirit of Australia;

Scambio culturale per un esperienza LIVE-IN in Italia;

Proiezione video e filmati from Australia;

Ore 20 - Aperitivo e saluti

Ore 20 - Cena di gala (Su prenotazione)

Con il patrocinio di

Ambasciata Australiana - Roma

Consolato Australiano - Milano

Unionecamere del Veneto

Comune di Gaiarine

Associazione Nazionale A.N.E.A.

In collaborazione con

Consorzio Colli Euganei

Dolciaria Fraccaro

Tourism Australia

Allegria Tours - Melbourne

OZITALY - Treviso

Ekilibra -Pordenone

Villa Italia - Padova

De Stefani Salumi - Valdobbiadene