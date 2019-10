Auto e moto d'epoca 2019 in fiera a Padova

Torna Auto e moto d'epoca alla Fiera di Padova, dal 24 al 27 ottobre.

✔ Il salone - Uno degli appuntamenti più importanti a livello europeo di auto d'epoca, oltre 50 modelli in vendita.

✔ Case automobilistiche - Cultura in movimento tra passato e futuro.

✔ Percorsi ed esperienze - Uno spazio in cui ammirare auto mitiche e modelli speciali, raccontare la storia degli eventi sportivi più emozionanti e scoprire i grandi designer attraverso mostre tematiche.

✔ Espositori da tutta Europa - Commercianti e restauratori auto d’epoca, ricambi e accessori auto e moto, moto d’epoca, modellismo editoria specializzata, Automobilia e privati con auto e moto in vendita.

✔ Asta Finarte - Specialista in arte e oggetti da collezione fin dal 1959, la Casa d'Aste partecipa all'edizione 2019 di Auto e Moto d'Epoca con una raccolta di modelli sorprendenti e storicamente molto interessanti.

Durata e orario della manifestazione

Pre-apertura giovedì 24 ottobre 2019 con orario 9-18

Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 ottobre 2019 con orario 9-19

Biglietti

Tutte le info al sito https://autoemotodepoca.com/it-IT/visitare#dates

Il biglietto potrà essere acquistato on line* o direttamente alle casse.

*L’acquisto online avrà un sovrapprezzo di 1,60 euro

Sabato 26 e domenica 27 ottobre 2019

9 - 19

Biglietto intero: 25 euro

Biglietto ridotto (Ragazzi dai 13 ai 17 anni, persone con invalidità inferiore all'80%): 20 euro

Abbonamento 2 giorni

Valido solo sabato 26 e domenica 27: 46 euro

Valido solo e Abbonamento 2 giorni

Valido solo venerdì 25 e sabato 26: 53 euro

Valido solo e Abbonamento 3 giorni

Venerdì 25, Sabato 26 e Domenica 27: 76 euro

Venerdì 25, Sabato 26 e Domenica 27: Biglietto omaggio: Bambini fino a 12 anni e persone con invalidità dell'80% o superiore con accompagnatore

Anteprima giovedì 24 ottobre 2019

9 - 18

Biglietto Unico (nella giornata di anteprima non sono previste riduzioni): 45 euro

Venerdì 25 ottobre 2019

9 - 19

Friday Ticket: 30 euro

Il servizio di guardaroba e deposito bagagli è attivo presso le casse del Pad. 15 tutti e quattro i giorni di manifestazione.

Agli ingressi dei padiglioni 6-7-15 è predisposta una cassa prioritaria per la sola l’emissione di titoli omaggio o ridotti per persone con invalidità, bambini fino ai 12 anni e ragazzi dai 13 ai 17 anni

Come arrivare

Limitazione al traffico: mappa da seguire per arrivare in fiera

In auto

La Fiera di Padova è situata in Via Niccolò Tommaseo 59, Padova.

Autostrada Bologna - Padova (A13) uscita a Padova Sud e seguite le indicazioni per la fiera.

Autostrada Venezia – Milano (A4) uscita Padova Ovest e seguite indicazioni per la fiera.

Autostrada Venezia - Milano (A4) uscite a Padova Est e seguite le indicazioni per la fiera.

www.autostrade.it

Visualizza percorso: calcola il tuo percorso

Parcheggio NORD con entrata da via Goldoni e da via Rismondo (900 posti auto tel. +39 049/20111)

Parcheggio PACE, situato in via della Pace, 30 (tel. +39 049/8976366)

Parcheggio MANTEGNA con accesso da via Murialdo (tel. +39 049/8089599)

Parcheggio La Cittadella, via Zamboni, 2 (1.5 km dalla fiera) (tel. +39 049/8070988)

Parcheggio PADOVA PARKING METROPARK, c/o piazza della Stazione 14 - Stazione ferroviaria (tel. 800 650 006)

Parcheggio PIAZZALE BOSCHETTI, situato in via Trieste (tel. +39 049/20111)

Parcheggio TOMMASEO, situato in via Tommaseo 56/A (tel.+39 049/20111)

Parcheggio PARK PADOVA CENTRO Via Trieste 50, 35121 Padova a 100 metri dalla Fiera di Padova (tel.+39 049/660091)

Parcheggio PADOVA STAZIONE (Via Mameli 4, 35131 Padova), a 700 metri dalla Fiera di Padova (tel. +39 049/656946) ACCESSI E PARCHEGGI PER DISABILI:

Park Fiera, entrata dal cancello E di Via Goldoni, settore vicinanze cancelli G ed I - 20 posti auto riservati

In treno

La fiera è a meno di 10 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Padova.

Padova è posizionata sull'asse ferroviario Torino-Trieste ed è quindi ben servita e facilmente raggiungibile in treno. Dista da Milano 2 ore, da Bologna 1 ora e mezza e soltanto 20 minuti da Vicenza e Venezia, città dalle quali esistono frequenti collegamenti con l'asse ferroviario da e verso Roma.

In aereo

Aeroporto Marco Polo (Tessera) www.veniceairport.it

L'aeroporto di Venezia è il più vicino. Da qui si può raggiungere Padova in Pullman con SITA (FS BuSITAlia)

http://www.fsbusitaliaveneto.it



Aeroporto Valerio Catullo www.aeroportoverona.it

L'aeroporto di Villafranca Verona, è il secondo che si può utilizzare per raggiungere Padova. Da qui si può arrivare a Padova con bus navetta e treno da Verona (bus navetta dall'Aeroporto alla stazione di Verona: prime corse in partenza alle ore 5.35, 6.30, 6.50 e 7.10 quindi ogni 20 minuti fino alle 23.30. Ultima corsa alle 00.48)



Aeroporto di Treviso www.trevisoairport.it

Da qui si puo' facilmente raggiungere Padova in pullman con SITA (FS BuSITAlia)

http://www.fsbusitaliaveneto.it

Per tutti tre gli aeroporti sono attivi i servizi di trasporto effettuati da:

- Landomas: organizzazione su richiesta di servizi di trasporto da e per l'aeroporto www.landomas.it

- AirService: taxi collettivo, servizio della cooperativa RadioTaxi di Padova con prenotazione telefonica 24 ore dall'orario di partenza o dall'arrivo del volo allo +39.049.8704425 www.airservicepadova.it

Info web

https://autoemotodepoca.com/

Evento facebook https://www.facebook.com/events/1299569796877715/