Autocross, prove e gare a Vighizzolo d’Este

Nuovo appuntamento con l’autocross sulla pista di Vighizzolo d’Este situata nella zona industriale in Via Marconi. Con l’organizzazione di Ruffato Formula, domenica 7 maggio si disputerà infatti la seconda prova del Campionato Italiano ACI/Sport, dopo il grande successo della precedente gara svoltasi un mese fa sempre a Vighizzolo d’Este.

Al via sono attesi i migliori piloti della specialità che saranno suddivisi in 5 divisioni, in base al nuovo regolamento, che da quest’anno ammette anche le vetture di omologazione scaduta che contrariamente agli anni passati scenderanno in pista assieme alle vetture omologate prendendo punti per il campionato italiano.

Sarà l’occasione della rivincita per quei piloti che, nella gara dello scorso aprile, non sono riusciti a salire sul podio e che dovranno cercare di guadagnare punti preziosi ai fini del campionato. Vanno ovviamente ricordati i piloti in testa alla classifica nelle rispettive divisioni dopo la prima prova. Nella 1^ divisione il padovano Massimo Babetto su Fiat X1/9, nella 2^ divisione il forlivese Natale Casalboni (campione assoluto della passata stagione) su Mitsubishi, nella 3^ divisione il padovano Michele Berto su Kart Cross, nella 5^ il milanese Michele Giliberti su prototipo Opel 1.600 e per finire nella 6^ divisione il padovano Paolo Chiggiato su prototipo Volkswagen 2.000 turbo.

In abbinata alla prova di campionato italiano autocross ci sarà una manifestazione promozionale ENDAS ad inseguimento con vetture che gareggeranno contro il tempo.

Il programma prevede sabato pomeriggio le verifiche sportive e tecniche. Nella giornata di domenica a partire dalle ore 8.30 le prove libere, alle 9.30 le prove ufficiali. Seguiranno a partire dalle 10.30 le gare vere e proprie con le tre manche di qualificazione, semifinali e finali.