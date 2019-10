Avventure tra le pagine a Villa dei Vescovi tra giochi e letture creative

Letture creative per adulti e bambini e giochi di una volta, per vivere Villa dei Vescovi in famiglia divertendosi in modo sano e genuino e riscoprendo il piacere della lettura in famiglia.

In collaborazione con Ludoteca Itinerante Il Soffione e libreria Mondolibro. La giornata fa parte dell’iniziativa “Avventure tra le pagine – Leggiamo al museo!” di Kid Pass.

Il programma

Villa aperta il 17 novembre 2019 dalle 10 alle 18 con giochi di una volta liberi tutto il giorno e visite guidate alla Villa durante tutta la giornata.

Ore 11: Laboratorio con il legno

Ore 11: Letture per adulti dal “Trattato de la Vita Sobria” di Alvise Cornaro a cura delle lettrici volontarie dell’associazione Volibrì.

Ore 12: Letture animate

Ore 15: Laboratorio con il legno

Ore 16: Merenda (a cura della caffetteria bistrot di Villa dei Vescovi – non compresa nel biglietto d’ingresso)

Ore 16.30: Letture animate.

Per tutte le attività è consigliata la prenotazione.

Biglietti:

Iscritti FAI, residenti, bambini fino ai 5 anni: Ingresso gratuito

Intero: 11 euro

Ridotto (6-18 anni): 4 euro

Studenti 18-25 anni: 5 euro

Famiglia: 26 euro

Informazioni, contatti e prenotazioni

Tel. 049 9930473 (mercoledì – domenica)

Mail: eventi.vescovi@fondoambiente.it

Web: https://www.facebook.com/events/558293394909357/