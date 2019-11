Awa Fall in concerto all'Hall di Padova

Il “W.O.W. WINTER TOUR”, il nuovo tour italiano di una delle più belle voci della Reggae/World Music europea. Reduce dalla pubblicazione del suo ultimo album “Words of Wisdom” che è stato seguito da un lungo tour che ha toccato tutta Europa, l’artista italo senegalese ripartirà con una serie di date in programma da novembre nei club della penisola. Appuntamento da non perdere all'Hall di Padova il prossimo 26 dicembre alle ore 21.30.

A soli 22 anni e dopo aver cantato in molti Festival prestigiosi come il Rototom Sunsplash, Overjam, Dub Gathering, Dub Camp, la giovane stella del reggae e della musica afro ha confezionato, in “Words of Wisdom”, un disco importante che punta al vero salto di qualità. Le musiche incrociano gli stili e le sonorità della black music a 360 gradi: dall' hip-hop di Lauryn Hill, alla world music di India Arie, dal gospel/R&B dell'ultima Alicia Keys al soul-pop UK di Adele.

Informazioni e contatti

Biglietti disponibili sul circuito Do It Yourserlf: https://www.diyticket.it/events/Musica/3213/awa-fall-hall-padova-biglietti

