AY PAPĪ al Factory

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/551562325191433/

dalle 23.30

What is AY PAPĪ? It’s a PARTY STATE OF TRAP. It’s ONE And ONLY

ingresso:

free entry riservato ai soci con tessera (+18)

Per risparmiare tempo è possibile compilare il modulo di adesione dal proprio PC o smartphone all’indirizzo http://card.factoryclub.it/; dopo la compilazione riceverete un SMS di conferma e potrete ritirare la tessera all’ingresso del locale esibendo un documento di identità.

infoline:

340.5426071