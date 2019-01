Ayurveda cooking class: il cibo che cura, workshop a Padova.

Dettagli

Pratiche e ritualità per vivere in armonia la stagione invernale

L’inverno è un tempo prezioso, naturalmente adatto alla riflessione e all’introspezione. È il tempo del silenzio.

Come la natura si ritira e si addormenta per rigenerarsi, così anche noi dovremmo assecondare i ritmi della stagione fredda e prenderci del tempo per riposare, per riequilibrare le nostre energie e per non lasciar prevalere l’energia di tamas, l’inerzia, che ci rende melanconici e un po’ tristi. Vedremo come le pratiche dell’Ayurveda, dello Yoga e della Meditazione ci possono aiutare a mantenere, durante il periodo invernale, un giusto equilibrio tra movimento e immobilità, a generare calore interno, a calmare la mente e nutrire lo spirito.

Pranzeremo insieme con piatti della tradizione ayurvedica dedicati all’inverno!

Programma del workshop (9.30 – 16.30)

Ore 09.30 - Incontriamo l’Ayurveda: scienza per una vita lunga ed in buona salute

Ore 10.30 - Ritucharya dell’inverno, I parte: dall’antica tradizione dell’Ayurveda, suggerimenti per lo stile di vita più adatto ad affrontare la stagione invernale mantenendo un buon equilibrio psico-fisico, a promuovere le difese immunitarie migliorando il fuoco digestivo (agni) per non accumulare tossine nel corpo e nella mente (ama) e in particolare consigli nutrizionali: gli alimenti e il kit di spezie secondo l’Ayurveda più indicati per l’inverno.

Ore 11.30 - Preparazione di un pranzo ayurvedico adatto alla stagione invernale

Ore 12.30 - Pranzo condiviso secondo i principi ayurvedici

Ore 14 - Respirazione digestiva

Ore 14.30 - Ritucharya dell’inverno, II parte: indicazioni sui trattamenti, l’esercizio fisico e le pratiche yoga più indicati in questa stagione.

Contributo richiesto: euro 45

Attività riservata ai soci

Per informazioni e prenotazioni

Lara Muraro 347 1838408 info.himalayancenter@gmail.com

Himalayan Center

Via S. Gregorio Barbarigo, 12 Padova

Info web

http://himalayancenterpadova.it/ayurveda-workshop-e-cooking-class-gennaio19/

